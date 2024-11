La decisione è stata presa nell'ultima riunione di Giunta. Rischia il processo anche Giuseppe Cirò, ex capo della segreteria del primo cittadino

La Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, nell’ultima riunione ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Mario Occhiuto (difeso dall’avvocato Nicola Carratelli), ex sindaco della città dei Bruzi, e Giuseppe Cirò (difeso dall’avvocato Francesco Chiaia), ex capo segreteria dell’architetto nel periodo in cui amministrativa Palazzo dei Bruzi, accusati a vario titolo dei reati di peculato e falso.

L’udienza preliminare si terrà il prossimo 10 dicembre alle ore 9 davanti al giudice per l’udienza preliminare di Cosenza. Rischiano il processo anche altri due imputati.