La decisione ha riguardato in due casi ditte attive nei settori dell'autotrasporto e dell'estrazione e fornitura di terra e inerti. Nel terzo caso colpita un'azienda di ristorazione

Il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano ha adottato due provvedimenti di diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori dell'autotrasporto per conto terzi, dei noli a caldo ed a freddo, e dell'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. I provvedimenti fanno seguito ai risultati delle indagini condotte dalle forze di polizia e dalla Dia e presentate al Gruppo interforze antimafia presente in Prefettura.

Padovano ha anche adottato un terzo provvedimento di informazione antimafia interdittiva nei confronti di un'impresa operante nel settore della ristorazione dell'intrattenimento danzante.