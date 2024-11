La foto potrebbe inchiodare gli autori della prodezza alle loro responsabilità. In corso l'identificazione da parte del Nucleo Decoro urbano della polizia municipale

Fotografati mentre fanno pipì nella fontana di Via Arabia, a ridosso dell’isola pedonale di Cosenza, hanno pubblicato l’immagine, ritratti di spalle, sul loro profilo instagram. In breve tempo il messaggio è diventato virale e la prodezza, oltre a ricevere unanime condanna sul web da persone di ogni età ed estrazione sociale, potrebbe adesso costare ai due ragazzi, o alle loro famiglie se dovesse trattarsi di minorenni, una sanzione salata. Secondo quanto si è appreso, infatti, il Nucleo Decoro Urbano della polizia municipale sarebbe già al lavoro per procedere alla identificazione degli autori dell’indecoroso gesto.