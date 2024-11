Sentenza d’appello per il processo abbreviato di Katarion, l’inchiesta della Dda di Catanzaro contro una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e non solo. I magistrati antimafia contestano anche i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale d’arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso. Per i pm di Catanzaro, le presunte attività illecite sarebbero state perpetrate per favorire e agevolare la cosca Muto di Cetraro.

La Corte d’Appello di Catanzaro, al termine della requisitoria e delle discussioni difensive, ha emesso la sentenza di secondo grado, rideterminando le pene per i dodici imputati. Ecco di seguito il dispositivo:

Poldino Cianni 6 anni

6 anni Annaelisa Esposito 2 anni e 10 mesi

2 anni e 10 mesi Flavio Graziosi 7 anni e 4 mesi

7 anni e 4 mesi Alessio Presta 4 anni

4 anni Alfonso Scaglione 5 anni e 8 mesi

5 anni e 8 mesi Maurizio Tommaselli 5 anni

5 anni Luigi Tundis 4 anni e 4 mesi

4 anni e 4 mesi Giuseppe Antonuccio 5 anni e 8 mesi

5 anni e 8 mesi Mario Cianni 16 anni

16 anni Franco Valente 10 anni

10 anni Gianluca Vitale 8 anni

8 anni Concettina Zicca 2 anni e 10 mesi

Il rito ordinario di “Katarion” si concluderà invece a fine giugno. Parliamo ovviamente della sentenza di primo grado che sarà emessa dal tribunale collegiale di Paola.