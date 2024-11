L'uomo è stato sorpreso e fermato nella notte dai carabinieri. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in un mobile della cucina

I carabinieri di Cosenza, la scorsa notte, hanno arrestato in flagranza di reato C.G., 46 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare i militari hanno notato l'uomo mentre camminava in piena notte lungo Corso Telesio. Insospettiti dalla situazione, hanno deciso di fermarlo e procedere a perquisizione personale a seguito della quale sono stati rinvenuti nascosti nel giubbino 60 grammi di marijuana.

E' scattata anche una perquisizione domiciliare nell'abitazione di Spezzano della Sila che consentiva di trovare, oltre al materiale per il taglio ed il confezionamento, altri 900 grammi occultati in un mobile della cucina per un totale di circa 1 chilogrammo di marijuana. L'uomo è in stato di arresto e trattenuto in attesa di rito direttissimo.

Francesco Pirillo