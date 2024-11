Per il giovane 28enne è stato richiesto dai poliziotti anche un trattamento sanitario

Gli agenti della Questura di Cosenza hanno deferito un 28enne di origini albanesi, E.C., per oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, in stato di ebbrezza avrebbe aggredito prima suo padre e poi si sarebbe scagliato contro i poliziotti tirando calci, inveendo e sputandogli addosso. Per il 28enne è stato richiesto dai poliziotti anche un trattamento sanitario.