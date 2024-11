Erano a bordo di un'auto fermata ad un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale

Due persone di nazionalità marocchina sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza allo svincolo autostradale a bordo di un’auto guidata da un uomo di Napoli di 53 anni. I tre soggetti sono stati condotti in caserma per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che su uno dei due extracomunitari, di 27 anni, pendeva un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Salerno. I militari hanno pertanto attivato la procedura di immediata espulsione.

Il connazionale invece, risultava essere stato espulso con accompagnamento alla frontiera nel giugno 2013 con divieto di ritorno in Italia per cinque anni. Non avendo ottemperato a tale obbligo è stato tratto in arresto e giudicato per direttissima.