L'operazione, denominata Minerva, ha scoperchiato un sistema illecito di rilascio dei diplomi

La procura di Cosenza ha chiuso le indagini nei confronti di 33 insegnanti ritenuti responsabili di falsità ideologica commessa dal privato e falsità materiale in atto pubblico. L’articolata attività investigativa, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, avviata nell’ottobre 2016, ha consentito di accertare l’esistenza di un sistema, diffuso sull’intero territorio nazionale, con il quale si è proceduto alla falsificazione ed all’utilizzo di diplomi apparentemente rilasciati da istituti magistrali statali e paritari della provincia di Cosenza o da scuole di specializzazione per l’insegnamento di sostegno ad alunni portatori di handicap, concessi dall’istituto nazionale scuole e corsi professionali di Cosenza.

Le attestazioni contraffatte usate per aumentare i punteggi in graduatoria

I documenti falsificati sono stati utilizzati dagli indagati sia per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia in quelle di istituto per ottenere l’assunzione nelle scuole primarie e dell’infanzia.



I carabinieri di Cosenza, oltre ad accertare il mancato conseguimento di tali titoli di studi, in alcuni casi era stato dichiarato il rilascio dei diplomi di specializzazione dopo la chiusura delle scuole in cui risultavano conseguiti, hanno proceduto al sequestro, negli istituti scolastici interessati, di 35 diplomi contraffatti, dei quali 13 di istituto magistrale e 22 di specializzazione per l’insegnamento del sostegno.

Adottato un provvedimento di sospensione per i docenti

In seguito all’attività dei carabinieri, alcuni dirigenti scolastici hanno adottato provvedimenti di sospensione nei confronti di insegnanti assunti sulla base di titoli risultati falsi. 33 gli indagati nella provincia di Cosenza, ma l’inchiesta prosegue anche in altre regioni d’Italia.

Gli indagati

Pasqua Maria Liotino

Pietro Brogno

Adelina Pecora

Lorella Biancamano

Emanuela Battaglia

Laura Torchiaro

Anna Arabia

Caterina Fortino

Cinzia Perri

Fuoco Romeo

Giuseppina Pirillo

Alessandra Benvenuto

Giovanna Turco

Francesca Fuoco

Riccardo Palumbo

Concetta Gulberti

Antonella Fiorito

Carolina Politano

Rosina Politano

Elena Blefari

Vincenzina Esposito

Gino Paolicelli

Annunziato Gilberto

Loredana Fortino

Rita Liberata Caputo

Carmela Vena

Luciano Biondino

Stefania Straface

Anna Angellina

Alessandro Esposito

Catia Fasanella

Tania Agata Gallo

Anna Idia Scarcello