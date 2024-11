Furto nel plesso dell'Istituto comprensivo Zumbini di Via Misasi. Rubate le monete dei dispenser di snack e bevande

Ignoti sono penetrati nel fine settimana all'interno dei locali della scuola media Zumbini di Via Misasi a Cosenza. Secondo quanto si è appreso avrebbero scassinato i distributori automatici di bevande e snack sottraendo le monete che vi erano contenute, per un bottino stimato in circa 500 euro. Sono stati i collaboratori scolastici, all'apertura del plesso, a scoprire l'intrusione. L'episodio è stato denunciato alla polizia di stato.