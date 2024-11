Iniziativa dell'istituto comprensivo Zumbini con la partecipazione del sindaco Occhiuto

Tra scuola e sport il connubio è vincente. Lo si percepisce dall’entusiasmo dei giovani studenti impegnati nelle attività organizzate in Via Misasi, nello spazio pedonale appena istituito dall’amministrazione comunale. Nella giornata europea dello sport a scuola, l’istituto comprensivo Zumbini di Cosenza, guidato dalla dirigente Marietta Iusi, ha predisposto diverse aree dedicate alla pratica sportiva in collaborazione con alcune federazioni e società dilettantistiche operanti sul territorio.





Un appuntamento sposato da Palazzo dei Bruzi, nell’ottica di quelle politiche orientate a realizzare una città più a misura di bambino, in cui favorire le attività all’aperto. Lo sport dunque come veicolo educativo, come direttrice delle scelte per sensibilizzare ad un più corretto e sano stile di vita.