Il primo cittadino Mario Occhiuto nel corso della cerimonia: «Rendiamo la città più attrattiva»

«La cosa più bella è il vostro slancio partecipativo perché è il premio che ripaga l'impegno del comune per rendere Cosenza più attrattiva». Lo ha detto il sindaco del capoluogo bruzio, Mario Occhiuto, rivolgendosi ai cittadini raccolti lungo l'isola pedonale per assistere all'iniziativa inaugurale della kermesse "Buone feste cosentine", il programma di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione di Palazzo dei Bruzi per le festività. Nell'occasione è stato acceso il grande albero allestito sul corso tra Piazza Kennedy e Piazza Bilotti.

Sul palco, insieme ad Occhiuto, anche il vicesindaco ed assessore alla cultura, Jole Santelli, e l'assessore alle attività produttive Loredana Pastore. Alla manifestazione ha partecipato il Piccolo coro del Teatro Rendano, diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri, insieme alla compagnia di Alessandro Galletti e Francesco Garuti con il suo spettacolo "Circo pacco".