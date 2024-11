Vittima un'attività situata in pieno centro. I malviventi hanno portato via sigarette e altri oggetti per un valore ancora da quantificare

Tornano in azione a Cosenza gli specialisti del furto con spaccata.



Questa volta a rimanere vittima della gang che ormai da diversi mesi sta portando a segno numerosi colpi in tutta l'area urbana di Cosenza è stato un tabaccaio situato in pieno centro su via Vittorio Veneto, di fronte le Poste centrali.



Ignoti nella notte hanno sfondato la saracinesca e con un'azione fulminea hanno portato via sigarette e altri oggetti per un valore ancora da quantificare. Indagano le forze dell'ordine.