Daniel è rimasto coinvolto in un incidente a Spezzano della Sila ed è ricoverato in coma all'Annunziata: «Spero che ascoltare la voce del suo idolo juventino possa aiutarlo a riaprire gli occhi»

Dalla sera del 30 giugno scorso Daniel Mele è ricoverato in rianimazione all’Annunziata di Cosenza per un grave trauma cranico. Il ragazzo, 16 anni di Celico, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel vicino abitato di Spezzano della Sila.

Speriamo in un miracolo

Ora è in coma. I genitori gli sono costantemente accanto, pregano che possa risvegliarsi. «I medici non si pronunciano più di tanto – ha scritto la madre in un messaggio diffuso sui social - le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro. Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci».

L’appello al campione della Juventus

«Allora ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juventus che lo inciti a combattere, forse potrebbe essere uno stimolo in più. Lui adora alla follia Cristiano Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile». È allora partito un tam tam fatto di condivisioni sulle pagine ufficiali dei calciatori bianconeri e della tifoseria, per arrivare al campione portoghese. Con la speranza che percependo le parole del suo idolo, Daniel possa riaprire gli occhi.