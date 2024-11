Lo Stato Italiano ha revocato il programma di protezione dopo vent'anni

COSENZA - L’ex boss di Cosenza Franco Pino, non è più un collaboratore di giustizia. Dopo vent'anni dal suo pentimento lo Stato italiano ha revacato il programma di protezione. La notizia è stata data nel corso dell'udienza preliminare del processo per il duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti, avvenuto nel 1986. si tratta di un fascicolo che solo di recente la Dda ha tirato fuori dagli archivi riaprendo il caso e scrivendo sul registro degli indagati Franco Pino e altri elementi della 'ndrangheta cosentina come Francesco Patitucci, Gianfranco Bruni e Gianfranco Ruà. A Pino non gli è stato consentito di venire in Calabria poiché non ha più la scorta dal momento che è uscito dal programma di protezione. L'udienza preliminare sul duplice omicidio è stata aggiornata al prossimo 28 ottobre.