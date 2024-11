Linea dura dell'amministrazione comunale di Cosenza nei confronti dei commercianti ambulanti, anche di generi alimentari come frutta e verdura, privi di licenza ed illegalmente collocati con le loro bancarelle, in alcune strade del centro cittadino. Su disposizione del sindaco Mario Occhiuto e del comandante della polizia municipale Giovanni De Rose, il Nucleo Decoro urbano guidato dall'ispettore Luca Tavernise ha comminato agli abusivi il Daspo. Si tratta di un provvedimento di allontanamento dai luoghi in cui esercitavano l'attività non autorizzata. Per la stagione estiva è stata predisposta una vera e propria task force contro gli ambulanti presenti in quelle aree del capoluogo sottoposte a restrizioni, anche per evitare la concorrenza sleale nei confronti degli esercizi muniti di licenza e ridurre gli intralci sui marciapiedi e sulle carreggiate stradali.

Galleria fotografica