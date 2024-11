Dieci mesi di reclusione all'ex maresciallo Ivan Pucci per le botte al comandante della compagnia Giuseppe Merola. Riconosciuto il vizio parziale di mente

L’ex comandante della stazione dei carabinieri di Carolei, Ivan Pucci, è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per aver aggredito nello scorso mese di gennaio, il comandante della compagnia di Cosenza Giuseppe Merola, procurando al capitano lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Parziale incapacità di intendere e volere

Il tribunale, presieduto da Urania Granata, ha riconosciuto al maresciallo il vizio parziale di mente, per come certificato dal consulente psichiatrico incaricato di svolgere la perizia sull’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Carratelli. Pucci era dunque parzialmente incapace di intendere e di volere. Ha già scontato la pena ai domiciliari ed è tornato in libertà ma escluso dal servizio attivo nell’Arma.