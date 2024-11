Colpo audace in Via Popilia a Cosenza dove due persone sono riuscite ad impossessarsi di un furgone in transito sull'importante arteria del capoluogo bruzio. Ma la rapina è stata sventata dal pronto intervento degli agenti della squadra mobile, allertati dalla vittima attraverso una richiesta di aiuto al 113.

Costretto a fermarsi

Secondo le testimonianze raccolte dal personale di polizia, l'autista del furgone, impegnato nell'effettuare alcune consegne, è stato costretto a fermarsi da un'auto, un fuoristrada bianco che gli ha tagliato la strada dopo aver invato tentato di farlo accostare. Uno dei due passeggeri è sceso dal veicolo, ha aperto lo sportello del furgone ed ha sferrato al malcapitato autista due pugni in viso, strappandogli di mano il cellulare con cui cercava di chiedere aiuto. Dopo una breve colluttazione, poi, la vittima è riuscita a fuggire dall'abitacolo e a dare l'allarme.

Refurtiva recuperata

Prontamente intervenuti, gli equipaggi della questura, grazie agli elementi raccolti, intercettavano subito il veicolo utilizzato per bloccare il furgone. Il 42enne alla guida, D.G.F. tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A bordo dell'auto poi, gli agenti hanno rinvenuto sia il cellulare della vittima, restituito al proprietario, sia i documenti del furgone rubato. Lo stesso furgone, del valore di circa 15mila euro, è stato recuperato poco dopo all'interno di un parcheggio nelle vicinanze del luogo della rapina. Serrate attività sono in corso al fine di stringere il cerchio sul secondo malvivente coinvolto nell'attività criminale.