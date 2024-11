All'interno dell'ospedale militare allestito nell'area di cantiere adiacente la stazione ferroviaria di Vaglio Lise dalle prossime ore inizierà ad operare anche un laboratorio per processare tamponi, con una capacità di analisi di 150 campioni al giorno. Un supporto non secondario per le attività di screening condotte in provincia di Cosenza per contenere i contagi.

Non è una tendopoli

Intanto l'esercito sta completando le procedure di sistemazione dei reparti in cui troveranno ospitalità i pazienti Covid, dando sollievo all'hub del capoluogo ed alle strutture spoke di Corigliano-Rossano e Cetraro, giunte al limite della disponibilità. Gli ambienti interni sono accoglienti, riscaldati e dotati di attrezzature tecnologiche di avanguardia. Non è un accampamento o una tendopoli dunque, ma una postazione avente la stessa dignità di un padiglione ospedaliero, se non addirittura un comfort superiore.

Distaccamento dell'Annunziata

Di fatto fungerà da distaccamento dell'Annunziata. Sono in corso le interlocuzioni con l'Azienda Ospedaliera per gli ultimi dettagli di carattere organizzativo. Le operazioni sono coordinate dal brigadier generale Roberto Nardone, al comando di tutti gli ospedali militari del Paese. Lo abbiamo intervistato