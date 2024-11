Ancora una intimidazione contro il capogruppo del PSE al Comune di Cosenza, Giuseppe Mazzuca. Il consigliere comunale è stato oggetto di una pesante minaccia telefonica prontamente denunciata ai carabinieri e alla guardia di finanza che ne hanno accertato subito la provenienza.

Sono in corso ulteriori indagini mirate ad accertare i responsabili dell’intimidazione.



Nel frattempo il gruppo consiliare del PSE, ribadendo “assoluta fiducia nell'operato degli inquirenti” è intervenuto per stigmatizzare “l'ennesimo atto intimidatorio verso esponenti politici della minoranza comunale che avvengono sempre in coincidenza con le denunce da questi fatte in ordine alle illiceità dei comportamenti della Amministrazione.



L'ultima – ribadisce il gruppo dei Socialisti europei – di qualche giorno fa con la richiesta di spiegazioni urgenti ed immediate in ordine alla assegnazione diretta e senza gara delle luminarie natalizie per oltre un milione di euro in favore di una unica azienda.



Ieri la minaccia a Mazzuca. Non saranno fatti legati e questo lo verificheranno le forze dell'ordine e la magistratura - conclude la nota del PSE - ma la coincidenza ripetuta (e sempre più precisa), ci si consentirà, è molto inquietante”.



Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni.



