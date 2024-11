Gli agenti stanno vagliando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed individuare l'aggressore

Avrebbe minacciato una giovane di 23 anni, costringendola a prelevare una somma da uno sportello bancomat ed a consegnargliela, prima di dileguarsi tra la folla. L'episodio si è verificato a Cosenza, nella serata di lunedì 29 gennaio, sull'isola pedonale di Corso Mazzini, all'altezza dell'incrocio con Via Duca degli Abruzzi. La ragazza poi, in stato di shock, si è rifugiata in un negozio da cui è stato allertato il 113. Sul posto è giunta una volante della questura e un'ambulanza del 118. Gli agenti stanno vagliando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed individuare l'aggressore.



Salvatore Bruno