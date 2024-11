Gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno notificato un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal Gip del tribunale, nei confronti di M.A., 41 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di una rapina commessa nello scorso mese di luglio nei pressi del centro commerciale I Due Fiumi.

Messo in fuga dall’intervento di una commessa

Dopo aver strattonato la vittima, intimandogli di consegnargli il portafoglio, era stato costretto a fuggire per l’intervento di una commessa, riuscita anche ad annotare parzialmente il numero di targa dell’auto utilizzata dal ladro per allontanarsi. I successivi riscontri hanno consentito di individuare il presunto autore del reato, sottoposto alla misura cautelare in attesa del processo.