Ancora sangue sulle strade calabrese. Un giovane di 22 anni, Francesco Grandinetti, è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato in mattinata nel centro di Cosenza, in via Panebianco, davanti alla caserma dell'esercito. Secondo i primi rilievi, il giovane, a bordo di una moto, sarebbe sbandato finendo violentemente su un albero e rimanendo incastrato tra le lamiere del suo stesso mezzo.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari, che lo hanno trasportato nell'ospedale di Cosenza. Il giovane in gravi condizioni è deceduto poco dopo. Una persona di passaggio sul luogo dell'incidente, alla vista della scena, ha accusato un lieve malore.