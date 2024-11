I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza hanno effettuato ieri dei controlli all’interno di alcuni reparti dell’ospedale civile dell’Annunziata. Secondo quanto si apprende, sarebbero state rilevate alcune criticità nei reparti di Oncologia, Chirurgia toracica, Urologia, Ginecologia, con particolare attenzione alle sale parto, e anche nel Pronto soccorso.



I militari hanno segnalato nel loro rapporto pavimenti non a norma, infiltrazioni di acqua e bombole d’ossigeno non correttamente posizionate. Ma avrebbero anche rilevato l'occlusione di alcune vie di fuga e la presenza di farmaci scaduti nel reparto di Ginecologia, non separati da quelli in uso. E per questo è scattata anche una denuncia formale.