perquisizione nel suo appartamento, gli agenti hanno trovato in un cassetto della camera da letto, occultata in un calzino, una pistola revolver Smith&Wesson, modello a sei colpi, con matricola non identificabile.

L'arma, che era pronta al fuoco e munita di cinque proiettili nel tamburo, è stata sequestrata. L'uomo non è riuscito a fornire alcuna spiegazione circa la provenienza dell'arma e quindi è stato condotto prima in Questura e poi posto agli arresti domiciliari.