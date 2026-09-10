La madre della bambina commenta le dichiarazioni rilasciate dalla donna a una trasmissione televisiva nazionale: «Distanza profonda tra quanto viene detto davanti a una telecamera e ciò che concretamente è stato commesso»

La madre della piccola Sofia, la neonata rapita nel gennaio del 2025 presso la clinica Sacro Cuore di Cosenza, sceglie di non rimanere in silenzio dopo l’intervista rilasciata da Rosa Vespa alla trasmissione Mediaset “Dentro la Notizia”, condotta da Luigi Nuzzi, nella quale la stessa ha parlato di un tentativo di avvicinamento ai genitori della bambina, con lo scopo di esprimere le proprie scuse per l’accaduto.

«Prendo atto dell’ennesima intervista della signora Rosina Vespa - si legge nella nota stampa diramata da Valeria Chiappetta - e preciso che né io né la mia famiglia abbiamo mai ricevuto scuse, né formali né informali, né richieste di incontro. Allo stesso modo, non vi è mai stato alcun riscontro a quanto disposto dal giudice in sentenza in merito alla provvisionale, quale elemento della condotta riparatoria.

Rilevo, pertanto, che tutte le considerazioni della signora Vespa sono state affidate esclusivamente alle telecamere e ai mezzi di informazione. Di fronte a una vicenda così dolorosa, resta per noi una distanza profonda tra ciò che viene dichiarato pubblicamente e ciò che, concretamente, è stato fatto».