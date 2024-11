Cosenza, Nicola Morra contro Occhiuto: ‘Chiuse le scuole per pochi fiocchi di neve’

“Città come Cosenza e Rende non possono chiudere le scuole per due giorni a causa di pochi fiocchi di neve che in 24 ore non saranno più un problema – ha dichiarato Morra - Queste decisioni hanno il sapore di un'amministrazione che non ha il polso del proprio territorio e non vive la città che dovrebbe tutelare iniziando proprio dai ragazzi”.



"Abbiamo bisogno di serietà e di competenza, chi amministra deve saper salvaguardare, tutelare e gestire al meglio i servizi essenziali – conclude Morra - lasciare a casa i nostri ragazzi per una condizione di viabilità che non desta alcuna preoccupazione ha il sapore di una decisione di chi non ha più il tempo di occuparsi della propria città che gli è stata affidata nel 2011 poiché la carriera politica sembra esser diventata l'unica preoccupazione di tanti ormai, per fortuna noi del MoVimento 5 Stelle non accettiamo candidature per doppi incarichi ed abbiamo ottimi esempi di come si possa amministrare la cosa pubblica”.