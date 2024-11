Il rogo non ha risparmiato le assi di legno di cui la struttura era costituita. L'origine potrebbe essere dolosa

Era piuttosto malmessa ed il transito vi era interdetto. Adesso la passerella in legno sul fiume Busento, costruita alla fine degli anni novanta sotto la sindacatura di Giacomo Mancini, è andata distrutta in un incendio. Le fiamme hanno avvolto in pochi secondi la struttura davanti allo sguardo impotente di alcuni passanti. Sul posto i vigili del fuoco. Non è escluso che il rogo possa essere di origine dolosa.

Salvatore Bruno