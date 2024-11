Pedone investito senza gravi conseguenze all'incrocio tra Via Roma e Via Rodotà, proprio davanti le scuole Pizzuti e Zumbini. Una donna alla guida di una Cinquecento ha urtato un uomo mentre questi attraversava lungo le strisce. Sul posto è intervenuta in via precauzionale un'ambulanza, allertata dagli agenti della polizia municipale già presenti sul posto. Ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Via Rodotà però è rimasta a lungo chiusa mandando il traffico in tilt. Gli automobilisti già in marcia su Via Roma sono rimasti imbottigliati impiegando circa un'ora per percorrere poche centinaia di metri.