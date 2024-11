Scoperti quattro allacci abusivi alla rete elettrica. Deferite due persone per droga

Decine di perquisizioni sono state effettuate dai carabinieri di Cosenza, insieme a personale dell’Enel, nel secondo lotto del quartiere di Via Popilia. I militari hanno denunciato quattro persone per furto di energia elettrica. Altre due persone sono state deferite per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sono state trovate in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana. Contestualmente le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di verifiche ai venditori di materiale esplodente per accertarne la regolarità delle licenze ed il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge.