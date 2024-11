Parlamentare per tre legislature, da tempo soffriva di problemi di salute

La città di Cosenza è in lutto per la morte di Anna Maria Nucci. Parlamentare per tre legislature, aveva 74 anni. Era stata Sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel governo Goria. Da tempo aveva problemi di salute che l'avevano costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico nello scorso mese di luglio.

La storica esponente democristiana si è spenta nella casa di cura Madonna della Catena. La camera ardente è allestita nella chiesa di Piazza Loreto dove si celebreranno anche i funerali domani, 19 settembre, ore 10,30.

Il cordoglio di Mario Occhiuto

«Quando scompare una grande persona veniamo colti da un improvviso senso di vuoto. Annamaria era prima di tutto una donna che lasciava il segno con il suo carisma distintivo e una forte personalità. Portava con sé un’oratoria che ammaliava, un ricco bagaglio di contenuti, era una Signora dallo stile altero e dai modi materni. – aggiunge Occhiuto - La città di Cosenza ne piange le doti umane nel segno di un percorso politico di raro spessore. Al caro marito Franco Mauro, al figlio Guglielmo, ai nipotini, alle nuore e ai familiari giungano le condoglianze a nome mio, della Giunta e di un’intera comunità in lutto per questa grave perdita».

Le parole del presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci

«È con sincero dispiacere che ho appreso la triste notizia, che priva la nostra Città di una donna generosa che ha dato un contributo significativo alla sua terra e all’intero Paese con il proprio impegno politico, determinato e puntuale.

Di lei conserverò uno splendido ricordo: persona sempre gentile e disponibile, politico di caratura nazionale il cui impegno in Parlamento resta memoria indelebile nella storia della nostra provincia. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla la ricorderà come donna competente, colta e impegnata al servizio della nostra comunità. Un impegno declinato nel corso di tre legislature, dal 1987 al 1992, che l’ha portata a ricoprire la carica di Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel Governo Goria negli anni dal 1987 al 1988. Notevole il suo impegno per la Calabria e la Città di Cosenza essendo stata anche Assessore al Bilancio nella Giunta Perugini, dal 2006 al 2009.

Che la terra le sia lieve. Alla famiglia giungano, con affetto, la mia vicinanza e il mio cordoglio».

Il cordoglio del presidente della Regione Mario Oliverio

“Con la scomparsa di Anna Maria Nucci la politica calabrese perde una protagonista di un periodo storico importante per la Calabria, nei diversi ruoli istituzionali ricoperti, da parlamentare fino alla carica di sottosegretario. Donna colta, impegnata e competente Anna Maria è stata fino all'ultimo impegnata nella politica e per la sua città. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze”.