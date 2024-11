Duplice operazione di polizia per la prevenzione del crimine nell'ambito dello spaccio di stupefacenti

Duplice operazione antidroga della polizia di stato nell’area urbana di Cosenza. Nel corso di alcuni controlli disposti dal questore Conticchio, gli agenti delle volanti, della squadra mobile e del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, con l’ausilio di unità cinofile di Vibo Valentia, hanno sorpreso due persone, I.D. e B.C. entrambe di 28 anni, in una località di aperta campagna, in possesso di 13 semenzai contenenti complessivamente 780 piantine di cannabis, attrezzi agricoli e tutto il necessario per un la messa in opera di un impianto d’irrigazione. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

In un altro servizio, gli agenti hanno denunciato un uomo di Cosenza, P.P. di 41 anni, trovato in possesso di marijuana, sementi e tutto l’occorrente per realizzare una serra intro-locale da adibire a coltivazione di cannabis. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero.