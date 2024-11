Le cause sarebbero da ricercare nel cattivo funzionamento di alcune componenti meccaniche. Circa una ventina le persone in quel momento a bordo

A causa del cattivo funzionamento di alcune componenti meccaniche si è registrato un principio di incendio su un automezzo dell'Amaco della linea 51 diretto a Casali del Manco. Il tempestivo intervento dei tecnici allertati dall'autista e dei vigili del fuoco, hanno consentito di limitare i danni al veicolo mentre nessuno dei passeggeri in quel momento a bordo, una ventina circa, ha riportato conseguenze. L'azienda ha inviato in pochi minuti un autobus sostitutivo per evitare disagi. Il mezzo in avaria era stato da poco sottoposto ad una manutenzione straordinaria. Sono in corso approfondimenti da parte dell'Amaco per verificare la tipologia dei lavori effettuati.