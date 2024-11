Situazione drammatica nel dipartimento di emergenza. Oltre duemila intanto, i casi attivi in tutta la provincia mentre si registrano altre tre vittime delle quali una deceduta in ambulanza: il contagio è stato accertato post-mortem ( ASCOLTA L'AUDIO )

Alle 22,30 di ieri sera i pazienti con Covid parcheggiati al pronto soccorso dell’Annunziata hanno toccato quota quaranta. Ma il numero è destinato a crescere. Perché si moltiplicano nel territorio della provincia i casi di soggetti positivi con sintomi. E poiché manca l’assistenza sul territorio, le famiglie chiedono l’intervento delle ambulanze per soccorrere i propri cari con crisi respiratorie.

Afflusso incontrollato

Il risultato è un afflusso incontrollato di persone al Dea dell’ospedale di Cosenza, dove però i posti nei reparti destinati a contenere l’infezione sono esauriti, mentre si cerca di preservare quelli ancora disponibili in terapia intensiva per i casi più gravi. La situazione è grave: in alcune stanze della medicina d’urgenza il personale è stato costretto a sistemare un numero di letti pari al doppio della capienza. Gli attacchi per l’ossigeno non sono sufficienti per tutti, si sta ricorrendo alle bombole che si esauriscono rapidamente.

Parcheggiati da tre giorni

Qualcuno dei pazienti è parcheggiato in pronto soccorso da tre giorni. In alcuni casi si tratta di soggetti anziani provenienti da residenze sanitarie e case di riposo in cui il contagio sta dilagando. Le notizie in merito filtrano con il contagocce, ma da fonti accreditate, si ha contezza di situazioni critiche in strutture di Firmo, San Sosti, oltre ai noti focolai di Villa Marta a Spezzano della Sila, dell’Incontro di Spezzano Piccolo, della comunità di San Pietro in Guarano.

Ricoveri, dimissioni e vittime

L’ultimo bollettino diffuso dall’Asp, aggiornato alle ore tredici dell'11 novembre, riferisce della dimissione di cinque pazienti dai reparti ospedalieri, di cui quattro ancora positivi. Contestualmente sono stati ricoverati quattro soggetti già positivi a domicilio. Ma ci sono anche tre vittime: due erano in cura nelle corsie dell’Annunziata, uno è giunto cadavere al pronto soccorso. La positività al coronavirus è stata accertata post mortem. I decessi in provincia di Cosenza salgono così a quota 61 dall’inizio della pandemia.

Escalation irrefrenabile

Nel complesso, sempre attingendo ai dati del bollettino ufficiale, i casi attivi hanno superato quota duemila, 2.001 per la precisione. Di questi 1901 sono a domicilio completamente asintomatici (1.606) o parzialmente sintomatici (295). Cento sono invece i ricoverati così distribuiti: 2 in terapia intensiva, 13 in rianimazione, 69 nei reparti di malattie infettive, pneumologia, geriatria e nel centro covid di Rossano, 14 nel centro covid di Corigliano-Rossano dove si trova anche un dirigente medico della stessa Asp.

Dati in costante aggiornamento

Ci sono poi due ricoveri di cosentini nelle rianimazioni del Mater Domini di Catanzaro e del Gom di Reggio Calabria. 78 i nuovi casi aggiornati sempre alle ore tredici ma ieri sera, alle 22,30, i casi della giornata avevano raggiunto quota 131.

I contagi comune per comune

Ecco il riepilogo, aggiornato lo ribadiamo, alle ore tredici ell'11 novembre, dei casi distribuiti in provincia comune per comune ricordando che annoverano solo quelli confermati da tampone molecolare. Per questo alcuni dati possono risultare difformi da quelli diffusi dai sindaci laddove siano stati integrati con gli esiti di tamponi rapidi antigenici effettuati in laboratori privati

Cosenza 16 ricoverati, 290 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 5 ricoveri, 54 in isolamento domiciliare

Rende 4 ricoveri, 140 in isolamento domiciliare

Acri 34 in isolamento domiciliare

Albidona 2 in isolamento domiciliare

Altilia 1 in isolamento domiciliare

Altomonte 9 in isolamento domiciliare

Amantea 19 in isolamento domiciliare

Amendolara 3 in isolamento domiciliare

Aprigliano 1 ricovero

Belmonte 8 in isolamento domiciliare

Belvedere 2 ricoverati, 81 in isolamento domiciliare

Bianchi 1 in isolamento domiciliare

Bisignano 2 ricoverati, 38 in isolamento domiciliare

Bonifati 5 in isolamento domiciliare

Buonvicino 9 in isolamento domiciliare

Cariati 4 in isolamento domiciliare

Carolei 9 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 6 ricoverati, 105 in isolamento domiciliare

Cassano allo Jonio 2 ricoverati, 16 in isolamento domiciliare

Castiglione Cosentino 4 in isolamento domiciliare

Castrolibero 1 ricoverati, 19 in isolamento domiciliare

Castrovillari 10 in isolamento domiciliare

Celico 1 ricoverati, 39 in isolamento domiciliare

Cerchiara di Calabria 1 in isolamento domiciliare

Cerisano 6 ricoverati

Cervicati 1 in isolamento domiciliare

Cerzeto 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 48 in isolamento domiciliare

Cropalati 1 in isolamento domiciliare

Crosia 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Diamante 1 ricoverato, 17 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 15 in isolamento domiciliare

Domanico 2 in isolamento domiciliare

Fagnano Castello 1 ricoverato

Figline Vegliaturo 5 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 3 in isolamento domiciliare

Frascineto 5 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 17 in isolamento domiciliare

Grimaldi 6 in isolamento domiciliare

Grisolia 7 in isolamento domiciliare

Lago 1 in isolamento domiciliare

Laino Borgo 1 ricoverato, 10 in isolamento domiciliare

Lappano 3 in isolamento domiciliare

Lattarico 10 in isolamento domiciliare

Longobardi 1 in isolamento domiciliare

Longobucco 4 in isolamento domiciliare

Lungro 5 in isolamento domiciliare

Luzzi 29 in isolamento domiciliare

Maierà 1 ricoverato, 9 in isolamento domiciliare

Malito 2 in isolamento domiciliare

Mangone 30 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 8 in isolamento domiciliare

Marano Principato 4 in isolamento domiciliare

Mendicino 2 ricoverati, 20 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 4 ricoverati, 77 in isolamento domiciliare

Morano 1 in isolamento domiciliare

Mormanno 3 in isolamento domiciliare

Mottafollone 1 ricoverato

Oriolo 1 in isolamento domiciliare

Paludi 2 in isolamento domiciliare

Paola 1 ricoverato e 20 in isolamento domiciliare

Papasidero 1 in isolamento domiciliare

Parenti 1 in isolamento domiciliare

Paterno Calabro 12 in isolamento domiciliare

Pianecrati 2 in isolamento domiciliare

Pietrapaola 1 ricoverato

Plataci 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 6 in isolamento domiciliare

Rocca Imperiale 2 in isolamento domiciliare

Roggiano Gravina 1 ricoverato, 13 in isolamento domiciliare

Rogliano 29 in isolamento domiciliare

Rose 1 ricoverato, 68 in isolamento domiciliare

Rota Greca 4 in isolamento domiciliare

Rovito 1 ricoverato, 46 in isolamento domiciliare

San Benedetto Ullano 4 in isolamento domiciliare

San Demetrio Corone 1 ricoverato

San Donato di Ninea 1 in isolamento domiciliare

San Fili 1 in isolamento domiciliare

San Giovanni in Fiore 5 ricoverato, 86 in isolamento domiciliare

San Lorenzo del Vallo 2 in isolamento domiciliare

San Lucido 6 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 2 in isolamento domiciliare

San Martino di Finita 29 in isolamento domiciliare

San Nicola Arcella 11 in isolamento domiciliare

San Pietro in Guarano 2 ricoverato, 49 in isolamento domiciliare

San Sosti 6 in isolamento domiciliare

San Vincenzo La Costa 2 in isolamento domiciliare

Sangineto 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Santa Domenica Talao 1 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 6 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Sant’Agata d’Esaro 1 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 12 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 2 in isolamento domiciliare

Scalea 2 ricoverati, 26 in isolamento domiciliare

Scigliano 2 in isolamento domiciliare

Spezzano Albanese 1 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

Spezzano della Sila 4 ricoverati, 78 in isolamento domiciliare

Torano Castello 2 ricoverati, 27 in isolamento domiciliare

Tortora 2 in isolamento domiciliare

Trebisacce 1 ricoverato, 8 in isolamento domiciliare

Vaccarizzo Albanese 9 in isolamento domiciliare

Verbicaro 2 in isolamento domiciliare

Villapiana 1 in isolamento domiciliare

Zumpano 1 ricoverato, 31 in isolamento domiciliare

Casi diagnosticati dall’Asp di Cosenza a persone residenti fuori provincia: 3 ricoverati, 18 in isolamento domiciliare