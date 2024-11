Gli agenti della questura di Cosenza hanno arrestato un 36enne, R.V., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno colto in flagranza durante un servizio di controllo attivato nel quartiere di Torre Alta. Alla vista degli operatori, l'uomo ha tentato di disfarsi di un contenitore, prontamente recuperato e sequestrato, contenente hashish e marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto ulteriore quantitativo di stupefacente, un bilancino di precisione, attrezzi per il taglio della sostanza e circa 500 euro in contanti presumibile ricavo dello spaccio.