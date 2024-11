È in corso a Cosenza una protesta spontanea dei cittadini del quartiere di Portapiana, nel centro storico, sostenuta dal comitato Piazza piccola. La manifestazione è da ricondurre alle condizioni di isolamento in cui l’area è precipitata dopo che, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, uno smottamento ha reso inagibile via Petrarca, ovvero una delle strade di accesso al quartiere stesso.

Quest’ultimo disagio si aggiunge a quello risalente a più di un anno fa, relativo alla chiusura di corso Vittorio Emanuele, altra porta di accesso a Portapiana, sbarrato da un altro movimento franoso al quale non si è ancora posto rimedio. I cittadini chiedono un pronto intervento delle istituzioni, per la tutela e la messa in sicurezza del territorio. Nel frattempo soffrono per la chiusura di due arterie fondamentali. Chiusure che acuisce i tanti problemi con cui ogni giorno i residenti di Cosenza vecchia devono fare i conti.