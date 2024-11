Due delle persone coinvolte hanno precedenti di polizia. Futili motivi all'origine della lite

Quattro persone, delle quali due con precedenti di polizia, sono state denunciate in stato della libertà dagli agenti della questura di Cosenza, intervenuti in una piazza del centro città per sedare una violenta rissa. Si tratta di M.M. di 27 anni, S.P. di 25, V.F. di 27 e B.I. di 40. Dopo l’identificazione sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. All’origine della lite vi sarebbero futili motivi.