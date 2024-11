Rapina in uno dei locali più noti della movida cosentina. E' successo ieri sera.

Cosenza - In due sono entrati in azione col viso travisato quando il bar "Continental" di via Misasi erano affollato. Arma in pugno uno dei malviventi ha intimato alla cassiera di consegnare tutto l'incasso. I rapinatori sono riusciti a portare via circa 4000 euro e poi si sono dati alla fuga lungo le vie del centro. Sul posto gli agenti della Squadra mobile. Gli agenti hanno interrogato i presenti e hanno iniziato a visionare i filmati della videosorveglianza interna con l'obiettivo di identificare i malviventi.