Tutto il materiale trovato all'interno di un'intercapedine muraria è stato posto sotto sequestro. Sono in corso indagini per risalire al possessore

I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sequestrato, una pistola semiautomatica calibro 6.35, con matricola abrasa, 14 cartucce di vario tipo e 10 panetti di hascisc, del peso complessivo di circa 1 kg.

I militari, nel corso di una ispezione di un edificio, hanno notato una busta di colore bianco occultata all'interno di un'intercapedine muraria. Al suo interno hanno trovato armi e droga che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici, per quanto riguarda l'arma anche per verificare se sia stata utilizzata per recenti fatti delittuosi. Sono in corso indagini per risalire al possessore del materiale.