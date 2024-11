Movente della rissa sarebbe un apprezzamento non gradito ad una donna sposata. Ferite due persone

I carabinieri di Cosenza, la scorsa notte, hanno arrestato cinque persone, di nazionalità marocchina, per il reato di rissa aggravata.

In particolare, intorno alle venti di ieri sera i militari della locale stazione sono intervenuti in Piazza Europa dove era stata segnalata una rissa in atto con l’utilizzo di bottiglie in vetro. All’arrivo dei carabinieri, i cinque si sono dati a precipitosa fuga lasciando a terra due loro connazionali M.A., 38 anni, pregiudicato e S.N., 38 anni, incensurato con evidenti ferite lacerocontuse alla testa, poi soccorsi da personale del 118. I carabinieri sono riusciti a scovare i fuggitivi R.Y., 33 anni, B.S.A., 28 anni e T.H., 29, traendoli in arresto.

I feriti, trasportati presso l’ospedale per le cure del caso, hanno riportato trauma cranico e ferite lacerocontuse alla testa. Infine, M.A. è stato dimesso con 20 giorni di prognosi mentre S.N., data la profondità delle lesioni, è stato trattenuto per ulteriori accertamenti con piantonamento sul posto dei militari.

Movente della rissa un apprezzamento non gradito ad una loro connazionale sposata. Gli arrestati sono trattenuti in camera di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.