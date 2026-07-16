La ragazza si era allontanata volontariamente nel pomeriggio di ieri da una casa famiglia del capoluogo bruzio. Dopo ore di ricerche coordinate tra forze dell'ordine e operatori della struttura è stata individuata in mattinata e riaffidata alla tutela dei servizi competenti

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della 14enne scomparsa nel pomeriggio di ieri da una casa famiglia di Cosenza. La ragazza è stata rintracciata questa mattina a Paola, ponendo fine alle ore di apprensione che avevano coinvolto gli operatori della struttura e le forze dell'ordine impegnate nelle ricerche. L'allarme era scattato subito dopo che il personale della comunità si era accorto dell'assenza della giovane, attivando immediatamente le procedure previste per i casi di allontanamento di minori.

Le attività di ricerca sono state condotte in stretta collaborazione tra le forze di polizia e gli operatori della struttura, che hanno fornito elementi utili a ricostruire i possibili spostamenti della ragazza. I controlli si sono concentrati inizialmente nei principali snodi della mobilità dell'area urbana, comprese stazioni ferroviarie e altri luoghi di aggregazione.

Secondo quanto emerso, la giovane si era allontanata volontariamente. La sua localizzazione è stata possibile grazie agli elementi raccolti nel corso delle indagini e alla collaborazione del personale della casa famiglia.

Dopo il ritrovamento, la 14enne è stata nuovamente affidata alla tutela dei servizi competenti. Le autorità hanno così concluso positivamente le ricerche, riportando la ragazza in un contesto protetto.