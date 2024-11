Si tratta di due anziani del luogo bloccati su Viale Mancini dopo una segnalazione al 113

Due persone, Giovanna e Francesco Bevilacqua, rispettivamente di 66 e di 64 anni, sono state arrestate in flagranza dagli agenti della questura di Cosenza per furto aggravato in concorso di griglie in ferro per tombini. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 113 in cui si denunciava la presenza su Viale Mancini di due persone intente a rimuovere le griglie ed a caricarle su un’ape.

Alla vista della volante, i due hanno cercato di allontanarsi frettolosamente a bordo del motocarro, bloccato dopo un breve inseguimento. I due avevano caricato sul mezzo nove griglie in materiale ferroso ed un profilato in ferro. Anche in considerazione dei precedenti penali a loro carico, Giovanna e Francesco Bevilacqua sono stati arrestati.