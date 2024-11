Agenti delle Volanti della Questura di Cosenza hanno tratto in arresto in flagranza due uomini, rispettivamente di 48 e 23 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. A seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 di furto in atto di un’autovettura ad opera di due uomini travisati nella zona di Via Popilia, gli agenti della Squadra Volante, in transito su viale Mancini nell’ambito di servizi di controllo del territorio, sono intervenuti sul posto e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti ad intercettare l’autovettura con i due a bordo. Gli individui, bloccati con indosso ancora gli scaldacollo e i guanti in lattice calzati, sono stati trovati in possesso di utensili atti allo scasso.

I due, entrambi pregiudicati e con avviso orale in atto, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, prima sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa di giudizio e, a seguito dell'udienza di convalida dell’arresto, sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.