Della giovane non si hanno notizie dal pomeriggio del 15 luglio. Controlli nelle stazioni, agli snodi viari e nei luoghi di aggregazione

Da quasi ventiquattr’ore non si hanno notizie di una giovane adolescente di 14 anni, ospite di una casa famiglia della città di Cosenza. La ragazza, secondo quanto si è appreso, si è allontanata nel pomeriggio di ieri 15 luglio.

L’allarme è stato lanciato dagli operatori della struttura; appena si sono resi conto dell’assenza della minore hanno avviato i protocolli di emergenza.

Le ricerche sono condotte d'intesa dalle forze di polizia e dal personale dell'istituto, impegnato a fornire ogni elemento utile a ricostruire i possibili spostamenti della giovane.

Al momento le attività di controllo si concentrano sui principali snodi viari, nelle stazioni e nei luoghi di aggregazione dell'area urbana, nel tentativo di rintracciare la quattordicenne nel più breve tempo possibile.