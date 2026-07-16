Da quasi ventiquattr’ore non si hanno notizie di una giovane adolescente di 14 anni, ospite di una casa famiglia della città di Cosenza. La ragazza, secondo quanto si è appreso, si è allontanata nel pomeriggio di ieri 15 luglio.

L’allarme è stato lanciato dagli operatori della struttura; appena si sono resi conto dell’assenza della minore hanno avviato i protocolli di emergenza.

Le ricerche sono condotte d'intesa dalle forze di polizia e dal personale dell'istituto, impegnato a fornire ogni elemento utile a ricostruire i possibili spostamenti della giovane.

Al momento le attività di controllo si concentrano sui principali snodi viari, nelle stazioni e nei luoghi di aggregazione dell'area urbana, nel tentativo di rintracciare la quattordicenne nel più breve tempo possibile. 