Due persone, un uomo di 44 anni e il figlio di otto, sono rimaste ferite a Cosenza, a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo Via Soluzzo Cavalcanti, all’altezza dell’incrocio con Via Sproviero, nei pressi del Vallone di Rovito. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano a bordo di un ciclomotore che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Volkswagen Golf. L’urto ha scaraventato i due malcapitati a bordo della motocicletta nell’adiacente scarpata. Entrambi indossavano il casco. L’uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato una frattura agli arti inferiori mentre il bimbo se l’è cavata con alcune contusioni. Sono stati condotti per le cure del caso all’ospedale dell’Annunziata. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale.