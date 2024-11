Traffico fortemente rallentato nel tratto urbano di Cosenza della Statale 107, nei pressi dell'area commerciale di Zumpano, per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. L'impatto sarebbe avvenuto a forte velocità. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e condotti al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata con l'ausilio delle ambulanze del 118. Non sarebbero in pericolo di vita. Ad avere la peggio una donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo del proprio veicolo, una Lancia Ypsilon. Per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri ed i vigili urbani per i rilievi del caso.

Galleria fotografica