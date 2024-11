È stato rinvenuto dalla polizia durante l'operazione Alto Impatto. Sequestrati anche 370 grammi di eroina. In corso le indagini per risalire ai responsabili

Le armi erano nascoste in una intercapedine ubicata al piano seminterrato di una delle tante palazzine popolari dell’ultimo lotto di Via Popilia, a Cosenza, nella parte più a nord del quartiere, quasi al confine con il comune di Rende. Un arsenale notevole, scoperto e sequestrato insieme ad un importante quantitativo di sostanze stupefacenti, dagli agenti della polizia durante un controllo disposto dal questore Giancarlo Conticchio nell’ambito dell’operazione Focus ‘ndrangheta – Alto impatto.

La scoperta grazie al fiuto dei cani antodroga

Impiegato personale della squadra mobile, dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, con l’ausilio di due unità cinofile di Vibo Valentia. Sono stati proprio i due cani, Bruce e Floyd, a fiutare la presenza della droga e ad attirare l’attenzione dei poliziotti. Dopo aver individuato l’incavo, gli agenti sono penetrati all’interno ed hanno trovato mitragliatori, pistole e munizioni. Si tratta, ha spiegato il questore nel corso di una conferenza stampa, di armi di provenienza illecita, tutte ben oliate e pronte all’uso, che saranno adesso sottoposte ai rituali accertamenti balistici per verificarne l’utilizzo in eventuali precedenti atti criminosi. Rinvenuto anche un giubbotto antiproiettile di tipo “morbido”, insieme a 370 grammi di eroina e a tre bilancini di precisione. Sono in corso le indagini per individuare i soggetti che avevano la disponibilità dell’arsenale.

L'elenco del materiale sequestrato

1 fucile mitragliatore tipo Kalashnikov marca FEG mod. SA85M di fabbricazione ungherese cal. 7,62x39 con matricola abrasa con caricatore da 30 cartucce e 2 caricatori a tamburo (tipo “drum”) da 75 cartucce;

1 pistola mitragliatrice MP40 cal. 9 parabellum con 1 caricatore da 32 colpi;

1 fucile tipo “doppietta” cal. 16 con matricola abrasa;

1 pistola marca FN cal. 7,65 parabellum con matricola abrasa con1 caricatore;

1 pistola marca Beretta mod. 34 cal. 9 corto con matricola abrasa con 1 caricatore;

1 pistola marca Glisenti mod. 1910 cal. 9x19;

1 revolver marca imprecisata cal. 32 con matricola abrasa;

1 caricatore per pistola Beretta mod. 92/98;

231 cartucce cal. 7,62x39;

100 cartucce cal. 9 parabellum;

38 cartucce cal. 7,65 parabellum;

72 cartucce cal. 7,65;

22 cartucce cal. 6,35;

7 cartucce cal. 357 magnum;

47 cartucce cal. 9 corto;

168 cartucce cal. 9x21;

8 cartucce cal. 38 special;

21 cartucce cal. 10 auto;

4 cartucce da caccia cal.12.