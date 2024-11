Saranno rimosse già nella giornata di domani le scritte inneggianti al maresciallo Tito che sono state trovate sul monumento alle vittime delle foibe nella città di Cosenza. Sulla notizia è intervenuto il vicepresidente di Fratelli di Italia alla Camera dei Deputati, Alfredo Antoniozzi. Ad Antoniozzi è stato comunicato proprio dal sindaco di Cosenza Franz Caruso che domani stesso quelle scritte saranno cancellate. «Ringrazio il sindaco Caruso per essere prontamente intervenuto - dice Antoniozzi - nel rispetto della memoria di vittime innocenti. Resta il grave oltraggio compiuto rispetto al quale, anche attraverso l'ausilio delle telecamere, mi auguro si possano perseguire gli autori, ribadendo come il rispetto debba essere la bussola da seguire per ognuno di noi».