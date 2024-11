I finanzieri hanno individuato un laboratorio privo di qualsiasi autorizzazione. Circa una tonnellata di prodotto è stata sequestrata per gli accertamenti sanitari

La Guardia di Finanza di Cosenza ha individuato un laboratorio di lavorazione e stagionatura di prodotti caseari, in un magazzino sito nel cosentino, completamente abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione commerciale e sanitaria. La pattuglia delle Fiamme Gialle dopo aver notato un individuo uscire da un garage, con al seguito una cassetta di plastica contenente numerose forme di formaggio, procedeva ad effettuare i preliminari controlli sull’origine degli alimenti. Dopo aver riscontrato la totale assenza di documenti di accompagnamento che comprovassero l’origine dei prodotti, i militari hanno esteso il controllo anche al magazzino seminterrato dove sono state rinvenute due sale, in pessime condizioni igienico-sanitarie e prive di sistemi di areazione e refrigerazione. Nei locali sono state rinvenute circa 1.400 di forme di formaggio stipate su grandi scaffalature in legno e conservate in condizioni igieniche precarie. I prodotti infatti erano a diretto contatto con l ‘ambiente e prive delle necessarie indicazioni previste dalla legge in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Inoltre il responsabile non è stato trovato in possesso di alcuna autorizzazione commerciale e sanitaria ed è stato, quindi, riscontrato che lo stesso esercitava la sua attività di lavorazione, stagionatura e vendita porta a porta dei prodotti caseari in totale regime di abusivismo commerciale e fiscale. I finanzieri hanno contestato le violazioni amministrative per mancata etichettature e sono state poste sotto sequestro circa kg. 1.100 di prodotto per essere sottoposti ad accertamenti sanitari.