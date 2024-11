Il rinvenimento nel corso di alcuni controlli e perquisizioni della polizia nel villaggio rom di via degli Stadi. Una persona è stata denunciata

Più di una tonnellata di rame e decine di dosi di cocaina già confezionata. È quanto hanno sequestrato gli agenti della Polizia di Cosenza, che questo pomeriggio hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni locali e personali in via degli Stadi, in particolare nel villaggio rom.

In particolare, sono state rinvenute 1,39 tonnellate di rame di provenienza illecita, all'interno di un parcheggio privato e 75 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, occultate all'interno di un corte condominiale. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Una persona è stata denunciata per ricettazione.