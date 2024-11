Per sfuggire al fisco gran parte dei beni era stata fatta transitare nel patrimonio immobiliare di una società fittizia con sede a Londra

Beni del valore complessivo di 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza ad un'impresa edile alla quale sono contestati ricavi non dichiarati per 2 milioni. I beni sono stati sequestrati a garanzia del debito e delle imposte sottratte al fisco.

Tra i beni sequestrati, su disposizione della Procura di Castrovillari, nove appartamenti, dieci magazzini per uso privato, tre locali adibiti a ufficio un uliveto e un fabbricato in costruzione su più livelli. Gran parte dei beni era stata fatta transitare per sfuggire al fisco italiano, nel patrimonio immobiliare di una società fittizia con sede a Londra di cui l'imprenditore titolare dell'azienda edile è risultato rappresentante legale e socio di maggioranza.